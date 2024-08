Pas perdus présente le portrait de huit personnes aux parcours différents qui se racontent parle prisme de leur passion commune. Cet art qu’elles pratiquent les incite à se questionner sur notre histoire et notre identité collective, et sur la transmission de notre culture. Truffée de prestations enlevantes et d’images tournées en nature, cette adaptation du spectacle à succès créé par Émile Proulx-Cloutier et Anaïs Barbeau-Lavalette nous reconnecte à cette part immatérielle de nous-mêmes et de notre héritage que l’on croyait perdue.