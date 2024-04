Parents malgré tout

Pierre et Louise Dozois ont adopté quatre enfants et fondé Enfants de par le monde, une association de parents adoptants vouée à aider et à renseigner autant qu'à défendre la cause de l'adoption internationale. Dans cette famille aux allures particulières, l'aîné entre dans le difficile stade de l'adolescence et des questionnements sur l'identité. Le couple entre en relation avec d'autres personnages qui souhaitent adopter, dont Marie-Michèle, en attente d'une petite Colombienne, Simon et Danielle, qui se rendent jusqu'en Russie pour revenir grandis et heureux, de même que Claude et Isabelle, qui quittent leur ferme laitière des Cantons de l'Est pour se rendre à Beijing.