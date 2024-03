David, alias le Padre, a été envoyé à l’église Sainte-Trinité au Manitoba après avoir été retrouvé en piteux état, mendiant dans les rues de Montréal. Bien qu’il soit censé habiter cette église abandonnée avec sœur Sophie dans le seul but d’éloigner les squatteurs, le Padre se met à recevoir les confessions de passants en quête d’une oreille attentive. En s’intéressant davantage à l’humain qu’à la faute commise et à la punition qui devrait être infligée, il attire bien malgré lui de plus en plus de pénitents. Jeune homme armé, homme d’affaires, journaliste, professeur, ex-policier et violeur viennent tour à tour confesser leurs péchés au Padre, parfois sans l’avoir prémédité. D’autres viennent le confronter. À travers ces confessions, les souvenirs de David refont graduellement surface, révélant son passé trouble. Quel événement l’a mené à la rue? Bien qu’il traite de spiritualité, Padre est avant tout un drame humain misant sur la rédemption. D'après une idée originale d'Alberto Simone.