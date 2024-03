En 1719, de multiples difficultés surviennent lorsque la France, par l'entremise de De Bienville, tente de faire de la Nouvelle-Orléans la porte d'entrée du sud de la Nouvelle-France. Les problèmes de ravitaillement, la révolte des colons, la désertion des soldats et la famine chez les nouveaux arrivants se dressent comme autant d'obstacles à cette ambition. La confusion et la misère qui sévissent font en sorte que chacun souhaite rentrer en France. Mais l'incroyable se produit lorsque les Canadiens se regroupent autour de De Bienville et le soutiennent, s'accrochant désespérément à leur nouvelle terre. À force de volonté, ils font surgir du sol des cultures, des villages et, de leurs mains, ils façonnent l'une des plus belles régions du monde. La colonie se développe et, en 1763, 48 familles acadiennes viennent se joindre aux Canadiens.