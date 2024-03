Trois jeunes enseignants du primaire se frottent chaque jour à un élément dégoûtant du quotidien : l’un d’eux a la grippe et le nez coulant de morve, un élève a vomi en classe, un lunch oublié dans le frigo commence à changer de forme… Ouache! Curieux, dynamiques et amateurs de défis, les trois amis tentent de déterminer si la chose en question est réellement « dégueu » ou si, en y regardant de plus près, on peut comprendre le phénomène et voir son utilité. M. Albert, concierge de l'école, les aide à démystifier ces sujets. Alors, ouache ou pas ouache?