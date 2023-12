Où est Winston Churchill? Le vol du Château Laurier

Le Château Laurier est un lieu chargé d’histoires au cœur de la capitale du Canada, mais d’aucuns se seraient doutés qu’un événement aussi surprenant qu’invraisemblable allait s’y jouer et secouer le monde des arts visuels canadien. Le célèbre portrait de Winston Churchill, immortalisé par le photographe Yousuf Karsh en 1941, qui trônait dans le salon du Château Laurier, a été subtilisé et substitué par une copie. Un vol qui n’a été découvert que huit mois plus tard. Plus qu’un fait divers, ce vol mystérieux soulève de nombreuses questions auxquelles le documentaire tente de répondre.