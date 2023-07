Le récit émouvant de jeunes fantassins canadiens qui, à travers la tourmente, doivent respecter des règles d'engagement contestables et des mandats souvent contradictoires. Plus précisément, à travers le conflit qui oppose deux frères faisant partie de la même mission en Bosnie. Dans un pays dévasté et face à une population décimée, l'humanisme radical de l'un face au respect méticuleux des règles d'engagement de l'autre suscitera de fortes tensions.