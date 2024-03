Opération-mystère

Le professeur Narthon, un vieux savant, complote avec les Martiens en vue de détruire la Terre. Avec son robot Oscar, il tente dans son laboratoire les expériences les plus farfelues. Un soir, deux enfants, Luc et Luce, passent près du manoir où vit le professeur et voient atterrir une soucoupe volante en provenance de Mars. Deux Martiens, qui ont repéré leur présence, les font prisonniers. C'est le début d'un long combat, où les enfants chercheront à empêcher le professeur et les Martiens de mener à bien leurs noirs desseins.