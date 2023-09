L’histoire d’un enfant abandonné dès sa naissance et ballotté d’une famille à une autre. C’est aussi l’histoire de ces familles qui vont l’accueillir, des maisons qu’il va habiter, des gens qu’il va rencontrer, des écoles qu’il va fréquenter, de la résilience avec laquelle il survit dans cette insécurité ponctuée de diverses épreuves. Au fil des ans, Olivier tentera tant bien que mal de faire son nid chez les Bilodeau, les Surprenant, les Rivard et les Dubreuil. Des événements marquants façonneront sa personnalité, son caractère et influenceront son destin fait de résilience. Malgré un chemin parsemé d’embûches, Olivier, avec courage et ténacité, apprendra à faire confiance à la vie, à accepter les passages obligés et à espérer le meilleur. Il s’accrochera à l’objectif ultime d’avoir 18 ans pour enfin devenir autonome et avoir un certain contrôle sur son existence, sans l’emprise de quiconque. En arrière-plan, Olivier nous fait aussi retrouver une page ambiguë de l’histoire du Québec, des années 1960 jusqu’au début des années 80 : les enfants à la crèche, les familles d’accueil, l’adoption, l’influence de la religion… et les secrets de famille bien gardés. D'après l'oeuvre de Josélito Michaud.