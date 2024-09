Dans le village du shérif Équinoxe, il faut sans cesse ouvrir l'oeil, et le bon. Il est aidé dans ses fonctions par son assistant, le cheval Piaf, dont les initiatives ne sont pas toujours des plus heureuses. Parmi les habitants du village, on retrouve l'hôtelier Jonas et sa jolie soeur, Polythène, le mystérieux USA ainsi que le bon Indien, Scalp.