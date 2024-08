Numami : là où le vent chante

Nunami : là où le vent chante est un concert intime au concept unique, tourné dans un igloo construit spécialement pour l’occasion dans les paysages grandioses du Nunavik. Elisapie Isaac est à la fois l’hôte et l’âme de cette soirée tout en musique, à laquelle elle convie des artistes autochtones et allochtones. Un voyage inédit au cœur d’unqaqqik – un grand igloo –, dans lequel vont se rencontrer la culture du peuple inuk, la musique populaire, la danse et des chants traditionnels.