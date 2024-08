Aux États-Unis, des milliers de villes et de rues portent des noms francophones. Pourtant, les liens historiques entre nos ancêtres et le territoire américain sont méconnus. Le rappeur Biz et le globe-trotteur Jean-Michel Dufaux partent sur la piste de ces francophones qui ont parcouru et rêvé l’Amérique. Au-delà de la célébration de héros du passé, c’est l’occasion de prendre conscience de l’importance de renouer avec une part oubliée de notre identité. Un message d’ouverture et d’espoir pour inspirer la suite de notre odyssée collective en terre d’Amérique.