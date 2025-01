Notre première maison Québec convie les téléspectateurs de CASA dans le monde intense de la recherche d'une demeure à travers les yeux de premiers acheteurs. Conseillés et guidés par un expert en immobilier, ces futurs propiétaires visitent trois adresses qui répondent à leurs besoins et qui conviennent à leur budget, et s'ils ont un coup de coeur, ils soumettent une offre d'achat.