Cette série documentaire tente de voir s'il est possible de réaliser un profit après avoir flippé une propriété. Ingrid Falaise, son mari, l'entrepreneur Cédrik Reinhardt, et leur famille recomposée s'embarquent dans un projet ambitieux : flipper un duplex. Grâce à l'avis d'experts, cette émission propose une réflexion sur les impacts et les enjeux financiers, légaux, relationnels et familiaux qui accompagnent le projet.