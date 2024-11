Le rendez-vous musical et traditionnel du temps des Fêtes le plus rassembleur est de retour avec : Laurence Jalbert, Luce Dufault, Maxime Landry, Paul Daraîche, Annie Blanchard, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Toute la distribution est fière de vous offrir le spectacle devenu une tradition. Sous la direction musicale de Jacques Roy, le public pourra retrouver sur scène certaines des plus belles voix du Québec, qui interpréteront des classiques du temps des Fêtes dans le but de vous faire vivre la magie de Noël.