Ni plus ni moi

Marc-Antoine, un conseiller en marketing BCBG devenu moins performant parce qu’il n’est plus, aux dires de son patron, «branché sur la vraie vie» se voit menacé de perdre son emploi. L’ennui, c’est que tout cela se produit au moment même où notre homme et sa copine viennent de signer une offre d’achat sur une luxueuse maison et s’apprêtent à fonder une famille… Oups! Pris au piège, afin de sauver son poste et ses projets d’avenir, Marc-Antoine, décide donc – un peu malgré lui! – de se «rebrancher sur le vrai monde». Comment? En s’engageant à temps partiel, sous une fausse identité, comme cuisinier-plongeur dans un restaurant défraîchi d’un quartier populaire! À partir de là, et à l’insu de ses proches, Marc-Antoine entame une double vie. Une expérience qui l’amènera à découvrir des faces cachées de lui-même qu’il ignorait jusque là et à remettre ses choix de vie en perspective. Une aventure qui chamboulera la trajectoire de son existence, celle de sa copine Isabelle et des gens autour de lui.