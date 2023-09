Originaire de la campagne, Nérée Tousignant se rend à Montréal faire fortune grâce à ses dons d'artiste et de poète. Il s'installe dans une pension de famille, chez la veuve Boudreau et ses deux filles. Dans les couloirs des postes de radio et les bureaux des réalisateurs, où il cherche à faire reconnaître ses talents de poète et de dramaturge, il connaîtra diverses désillusions.