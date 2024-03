Le producteur et gérant Jacques Marchand a toujours frayé avec le monde interlope pour assurer le succès de ses revues et il est l'un des derniers capables de faire fonctionner un cabaret en l'an 2000. Après l'incendie du Cassandra, son dernier cabaret, il en relance un nouveau appelé Music Hall, en feignant de tenir ses anciennes relations à l'écart. Pour contrer une mutinerie, Jacques accepte de refondre entièrement la revue en engageant des jeunes talents inconnus. C'est alors qu'apparaît Sylvie Bruneau, jeune danseuse inspirée dont le talent n'a jamais éclos. Avec elle, Yohan, un jeune noir à la voix chaude, Joyce, chanteuse paumée mais talentueuse, et les Downtown Sisters, aussi naïves qu'inspirées, viennent composer le groupe principal de la nouvelle revue.