Motel Monstre

Dans le village de Bouillon, une étrange équipe habite et gère un vieux motel bâti à côté d’une source thermale aux propriétés mystérieuses. L’équipe est composée de monstres répugnants, d’un vieillard lunatique et de Magalie, 13 ans, une ado débrouillarde. Ils remuent ciel et terre pour garder la source et le motel ouverts puisque la survie de l’espèce des monstres en dépend. La cohabitation n’est pas toujours facile. Magalie et les monstres s’adaptent à la vie en gang, formant une grande famille. Ils s’apprivoisent malgré leurs différences, et relèvent, ensemble, les défis de la terrifiante préadolescence!