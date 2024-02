Montréal P.Q.

Portrait de la société montréalaise après la Seconde Guerre mondiale, vertueuse en apparence mais rongée par la corruption. Ex-directeur de l'escouade de la moralité, Urbain Blondeau est un homme sans peur mais non sans reproches. Son épouse Fleur-Ange est une mère modèle qui s'adonne au bénévolat et milite dans la Ligue du Sacré-Coeur dirigée par Cornélius Patenaude, mais elle est aveugle aux tourments de sa fille adolescente, Roxanne. Prise d'une immense soif de liberté, celle-ci tombe amoureuse de Leonardo, peintre et alcoolique. De son côté, l'énigmatique Mme Félix, qui a fait de son fils un prêtre, règne sur le milieu montréalais de la prostitution en toute impunité grâce à la bienveillance de son amant, le chef de police Téoli. L'action se transporte de fois en fois à Trois-Rivières où le chanoine Caron, un homme lucide et cultivé, répugne l'hypocrisie et porte une vive admiration au peintre Borduas. Description de l'univers de ces personnages ambigus et alternativement traversés par le bien et le mal, la vérité et le mensonge, l'innocence et la passion, avec en toile de fond un morceau de l'histoire du Québec.