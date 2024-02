Mont-Royal (Mount Royal)

Amours, ambitions et rivalités dans une riche famille montréalaise, membre du jet-set international, dont chaque individu fait primer ses intérêts sur tout autre sentiment. Le père, André Valeur, est un important financier. Sa femme Catherine, reniée par sa famille de Westmount lors de son mariage avec un Canadien français, enseigne à l'université. L'aînée du couple, Danielle, ambitionne de devenir la meilleure journaliste du pays, quitte à s'opposer aux magouilles de son père. Le fils, Rob, aime avant tout la compagnie des femmes et veille aux destinées de sa propre boîte de nuit. Quant à la cadette, Stéphanie, elle vit à Paris où elle poursuit une brillante carrière de mannequin. La belle-soeur d'André, Solange, blâme celui-ci pour la mort de son mari tandis que son fils Roland est partagé entre sa mère et son oncle, dont il se considère presque comme le fils adoptif. Enfin, le patriarche, Vincent, se montre fier du succès de son fils, mais il demeure fidèle à ses origines populaires.