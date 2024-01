Monsieur Lecoq

Dans le Paris de 1838, M. Lecoq mène une enquête en vue de démasquer l'auteur d'un triple meurtre. Jeune et brillant, ce policier doté d'un flair remarquable provoque l'admiration de ses collègues mais inquiète son supérieur, l'inspecteur Gevrol, un tantinet jaloux de son habileté. Il applique des théories scientifiques considérées comme fort audacieuses pour l'époque et fait preuve, dans l'exercice de son difficile métier, d'une habileté et d'une maîtrise exemplaires. D'après l'oeuvre d'Émile Gaboriau.