Monsieur le ministre

Alain Robert, 49 ans, accède au poste de ministre de la Famille dans le gouvernement du Québec et apprend à ses dépens les risques et les pièges du pouvoir. Fonctionnaires et autres intriguent pour faire progresser leurs propres dossiers. Le ministre doit concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille, une situation dont sa femme Louise subit les contrecoups. Son mari étant souvent absent, elle se retrouve donc seule pour élever leurs trois enfants: Catherine, 20 ans, qui étudie à l'École polytechnique et veut vivre ses propres expériences, Thierry, 18 ans, étudiant en sciences sociales qui s'adapte mal à son nouveau statut de fils de ministre, et Sophie, 16 ans, encore au cégep et très attachée à son père et à ses valeurs.