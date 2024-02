Mon meilleur ami

Simon et Alex sont des amis inséparables depuis le secondaire. Simon est un architecte brillant, avant-gardiste, respecté par ses pairs. Alex est un admirable bénévole, respecté par la communauté entière. Ensemble, ils ont fondé leur boîte d'architectes, et la créativité de l'un combinée aux contacts de l'autre en ont fait un succès retentissant. Alex est marié à Maryse, brillante graphiste, mais qui peine à faire sa niche avec sa petite entreprise. Ensemble, ils ont deux enfants, une belle maison, bref, voilà le couple idéal des publicités de savon. Simon est un célibataire de grande expérience, mais qui vit un début de relation avec Ève, une jeune, belle et ambitieuse productrice en publicité. Alors que les deux gars s'entraînent pour réaliser leur rêve, l'escalade de la mythique paroi «El Capitan», la vie d'Alex bascule, en même temps que celle de Simon: à la suite d'un instant d'inattention de Simon, Alex glisse et se heurte le cou contre un rocher. Alex ressort de son accident tétraplégique, cloué à un fauteuil roulant. Simon, lui, est cloué à sa culpabilité.