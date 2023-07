Moi et l'autre... II

Trente ans après la première série et riches d’expériences, Dodo et Denise ont décidé de cohabiter de nouveau, mais l’âge n’a guère assagi les deux amies. Elles vivent dans un appartement où elles ont retrouvé le gérant de l’époque, M. Lavigueur, et le fils du concierge, Gustave. Des scènes rapides et folles interprétées avec brio par une équipe de comédiens passés maîtres dans l’art de la comédie.