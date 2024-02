Même si on ne meurt pas d’avoir 40 ans, certaines femmes le supportent moins bien que d’autres. C’est le cas de Myriam Monette, 39 ans et 356 jours, une Miss Météo fantasque et imprévisible qui débusque les systèmes dépressionnaires de jour et qui de nuit, navigue sur les sites de rencontre virtuels à la recherche de l’homme de sa vie. À l’emploi du Canal M où elle livre des bulletins pleins d’humour et de fantaisie, Myriam n’a pas vu le temps passer. Et voilà qu’à quelques jours de son 40e anniversaire, elle se réveille en panique.