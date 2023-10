À 17 ans, au coeur du «flower power», de l'Osstidcho et de Woodstock, une jeune femme choisit librement et sereinement d'entrer en communauté. Malgré le désespoir de ses parents, l'incompréhension de ses amis, Marie est transportée par sa foi et sa vocation: elle veut enseigner et se consacrer à Dieu.