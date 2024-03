Mirador III

Un an et demi s'est écoulé depuis que Philippe Racine a pris les rênes de Mirador, l’entreprise familiale en pleine croissance. Du sommet de sa tour, il mène la firme spécialisée dans la gestion de crises comme il l’entend. Richard Racine doit témoigner dans le cadre de la commission Lefebvre sur le financement politique. Ses révélations attisent de vieilles rancœurs. Quant à Luc, il consacre tout son temps à Michèle, son amoureuse, qui se remet lentement de son agression. Le clan Racine doit rester fort devant la tempête qui se lève, mais réussira-t-il à rester uni malgré l'étau qui se referme? D'après l'oeuvre d'Isabelle Pelletier et Daniel Thibault.