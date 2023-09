Mirador I-II

Ils doivent s'assurer, jour après jour, de maîtriser le message. Mais quand ça dérape, quand un scandale éclate, qu'on ne maîtrise plus le «spin» et que la tempête médiatique fait rage, on fait appel à une équipe bien particulière au sein de Mirador: l'équipe de gestion de crise, pilotée par le héros, Philippe Racine. Chaque épisode met en scène un scandale. Philippe et son équipe reçoivent le difficile mandat de redorer l'image ternie du client, de lui faire gagner, contre vents et marées, le procès de l'opinion publique en utilisant tout l'arsenal dont disposent les firmes de relations publiques modernes. Pendant ce temps, Philippe est à un tournant de sa vie: il cherche désespérément à donner un sens à ce qu'il fait.