Minute, papillon!

Deux frères célibataires, Conrad, continuellement à la recherche d'un emploi, et Léon, épicurien, habitent un appartement en face de celui d'Élisabeth, une institutrice qui rêve de théâtre, et de sa compagne Sophie, hôtesse de l'air. Tout ce petit monde mène une vie trépidante à la manière de notre ère de vitesse. Une mère poule surveille de loin ses deux gros poussins et veille aux moeurs de ses fils, tout en s'intéressant vivement à leurs aventures. Tout finit comme tout a commencé, dans un immense éclat de rire.