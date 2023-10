Licenciée après 20 ans de service dans la même compagnie, Andrée Chevalier décroche un poste de directrice de personnel dans une entreprise torontoise, Liverpool, qui possède une filiale à Montréal. De par ses fonctions, Andrée est confrontée à tous les problèmes des employés, tant personnels que professionnels. Il en résulte parfois des situations dramatiques, le plus souvent cocasses. De plus, elle doit affronter quotidiennement son patron, Paul-Émile Cadieux, un homme sexiste et terriblement ambitieux.