Mehdi et Val

Valérie et son demi-frère Mehdi voyagent du présent jusqu’au Moyen Âge pour s’amuser, explorer et prêter main-forte à des villageois de leur âge : Tristan, Roselyne et Flora. Ces derniers sont aux prises avec le jeune fils du seigneur des lieux, Alix, une véritable peste! Il est prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut. C’est en combinant le meilleur des deux époques que nos héros arrivent à faire face à tous les défis, que ce soit pour résoudre de grands mystères, pour contrer les mauvais plans d’Alix ou lors de leurs folles aventures du quotidien au Moyen Âge!