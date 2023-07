Si l’attitude insouciante propre aux jeunes avait un nom, ce serait MED. Mehdi, alias Med, c’est l’ado pas banal, né d’une mère arabe et d’un père québécois, qui s’exprime tout haut sur tout et sur rien. Avec un ton à la limite de l’insolence, MED aborde tout ce qui touche les jeunes coincés entre l’adolescence et la vie adulte : l’amitié, la famille, l’école, les filles… et le sexe! Adaptation de la comédie française SODA.