Curieuse de nature, Marika voit des mystères partout. Son incontestable flair lui donne bien souvent raison, et c’est ainsi qu’elle entraîne Annie, sa meilleure amie, et Francis, son copain d’enfance, dans des enquêtes passionnantes. Les trois amis se retrouvent souvent dans le pétrin voir même en danger mais grâce à leur débrouillardise et à leur travail d’équipe, ils parviennent toujours à s’en sortir.