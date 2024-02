Marie Quat'Poches a des idées plein «la caboche», qui lui servent le plus souvent à tirer ses amis d'embarras. Le général Tortillas, qui rêve de renverser le gouvernement du San Matador, incarne le courage et le goût du risque et possède une imagination infatigable. Pour arriver à ses fins, il met au point les gadgets les plus fantaisistes, qui suscitent l'étonnement de Mme Anselme, d'une curiosité maladive, ou de la pauvre Naphtaline. Heureusement, Marie Quat'Poches, aidée de M. Florian, est toujours là pour arranger les choses.