Maria des Eaux-Vives

Maria quitte le carmel de Montréal pour s'occuper, en France, de ses trois neveux devenus orphelins, à la suite de l'incendie qui a ravagé la maison de leurs parents et dans lequel ceux-ci ont péri. Elle découvre le monde moderne et doit alors résoudre seule toutes les difficultés qui se présentent, aussi bien pour aider les trois enfants traumatisés, que pour solutionner les problèmes que chacun d'eux lui posera, alors qu'ils seront confrontés à des situations extrêmes. Ces découvertes débouchent sur une autre : sans rien renier de sa vocation, elle comprend qu'elle sera plus utile aux autres en leur donnant son amour plutôt qu'à faire des prières à leur intention.