Margo, Les nuits d'Arabesque et Les cuisines

Margo: Les conversations téléphoniques d'une jeune femme nous permettent de reconstituer le drame qu'elle tente de cacher à ses interlocuteurs. Les nuits d'Arabesque: Le drame d'une fille laide chez qui se réfugie celui qu'elle aime et dont elle rêve mais qui, de son côté, en aime une autre. Les cuisines: Charles vit dans un quartier ouvrier, sous l'oeil admiratif et protecteur de sa mère, qui ne peut rien lui refuser. Mais voilà, Charles a atteint la trentaine et il s'apprête à donner une nouvel­le orientation à son existence.