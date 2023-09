Marche à l'ombre

La vie personnelle et professionnelle de quatre criminologues dans une maison de transition: Rachel, une idéaliste débridée, sa meilleure amie Tania, Audrey, une ex-militaire intransigeante, et Tom, l’intervenant au gros bons sens. Malgré leur jeune âge, ils doivent composer avec les enjeux moraux de leur travail et la pression de bien réussir leur vie. Ils sont encadrés par Gilbert, superviseur du centre.