Manon Donato est une jeune femme de 27 ans bien de son temps et solidement ancrée dans la culture nord-américaine. Elle travaille au CLSC Plamondon, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, comme préposée à l'accueil. Elle prend très à coeur ce travail qui la met en contact avec une clientèle cosmopolite. Par ailleurs, son coeur balance entre son ami Gerry, un chauffeur de taxi d'une jalousie maladive, et un collègue, le Dr Stéphane Joly, un idéaliste qui pratique son métier avec beaucoup d'humanité. Juliette Labelle, la mère de Manon, une femme romantique qui travaille à la cafétéria du CLSC, adore les potins de vedettes et se fait parfois tireuse de cartes.