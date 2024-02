Madame La Bolduc est la première grande star de la chanson québécoise. Personnage unique de notre patrimoine culturel, elle a laissé un répertoire de chansons d'une grande richesse. En pleine crise économique, elle invente un style d'écriture et de musique qui exprime les misères, les tracasseries mais aussi la bonne humeur de tout un peuple. Sa vie même est un modèle de courage et de talent. Cette musique interprétée ici par Alain Lamontagne, traduit tout au long du film l'âme et les sentiments du personnage. Des séquences d'archives, des extraits de chansons et des scènes de fiction font revivre ses débuts, les grands moments de sa vie et l'heureuse période des tournées en Abitibi, en Ontario et en Nouvelle-Angleterre où, avec ses collègues et amis Jean Grimaldi, Manda Parent, Olivier Guimond et Rose Ouellette, pour n'en nommer que quelques-uns, elle apporte aux siens, espoir et joie de vivre.