Ma tante Alice

Alice Prud'homme a reçu en héritage de son mari Joseph une agence immobilière et une forte somme d'argent. Désormais seule, elle ne se laisse pas abattre et prend les rênes de l'agence, aidée de sa secrétaire Huguette et de son neveu Henri. Généreuse et serviable, Alice est attentive à ses proches, mais son neveu, sorte de gaffeur intelligent, lui donne parfois du fil à retordre.