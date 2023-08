Luxe au soleil

Julie Asselin propose une incursion dans le marché immobilier de grand luxe en Floride. Un accès privilégié derrière les clôtures des gated community exclusives, visites de yachts dans les prestigieuses marinas et découvertes de somptueuses résidences à faire rêver. Des styles classiques aux matériaux nobles en passant par le faste, le clinquant et l’éclatant, les maisons des plus beaux endroits de la Floride se dévoilent dans chaque épisode: Boca Raton, Palm Beach, South Beach et plus encore!