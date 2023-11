Louise Richer est connue pour être la directrice de l’École nationale de l’humour, une institution unique au monde qui fait briller le Québec à l’étranger. Modeste et discrète, celle qui a fondé l’école il y a 35 ans répète souvent être au service des centaines d’élèves qui en sont sortis. Ce documentaire revient sur la carrière et la vie de celle qui s’investit aujourd’hui dans un dernier projet : relocaliser l’École nationale de l’humour dans un immense espace ouvert au public et consacré à la création en humour sous toutes ses formes. Participant dès le début à l’aventure mythique des Lundis des Ha! Ha!, elle devient rapidement la gestionnaire de l’évènement, soucieuse notamment d’accompagner les jeunes humoristes qui se présentent aux auditions. Elle constate un manque d’outils d’apprentissage en humour, ce qui la mènera à se consacrer à l’une des plus importantes contributions à la création artistique du Québec contemporain. En témoignent des compagnons de route comme Claude Meunier, Martin Matte, François Avard, Lise Dion, mais aussi la nouvelle cohorte de finissants de l’École nationale de l’humour, composée de plusieurs femmes, une grande fierté pour Louise, elle qui s’est aussi battue pour que l’humour au féminin prenne la place qui lui revient.