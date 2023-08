C'est difficile à croire (!) mais Louis Morissette a eu 50 ans. Pour souligner ce passage important de la vie, certaines personnes s'offrent une nouvelle voiture, un voyage de surf au Costa Rica ou même un tatouage dans le bas du dos. Louis, pour sa part, décide de s’offrir un cadeau un peu plus risqué: retourner à la base et faire son premier one man show en solo. On a décidé de le suivre et de documenter la création de ce premier spectacle.