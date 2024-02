L'or et le papier II

Après avoir conquis le marché français et consolidé les assises de son industrie papetière, Raymond Laflamme entreprend de diversifier ses actifs. Il fait l'acquisition d'un important groupe australien qui oeuvre dans le domaine des télécommunications, convaincu de la disparition prochaine du papier comme produit rentable. Il confie d'ailleurs ce secteur à sa fille Sophie, tandis qu'il se brouille avec son fils Stéphane qui a créé une société de recyclage. Dans son entêtement, Raymond commet de graves erreurs et se retrouve de plus en plus isolé. À la veille de tout perdre, il est sauvé par l'action de sa famille et de ses relations.