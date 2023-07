L'or et le papier

Après avoir conquis le Québec, Les Papiers La Source, propriété de Raymond Laflamme, partent à l'assaut du marché européen en rachetant une cartonnerie savoyarde déficitaire. L'entreprise effectue une percée fulgurante, ce qui entraîne rapidement de sérieux conflits entre les Québécois et les membres d'une vieille famille de la région, les Chardigny, dont la mentalité et les méthodes de gestion traditionnelles s'appliquent mal au management à l'américaine. On n'hésite pas à mettre des bâtons dans les roues de Laflamme, qui a décidé d'acquérir d'autres cartonneries. Absorbé par ses difficultés, il néglige son mariage et ses trois enfants, qui mettent à divers égards ses valeurs en cause. L'aînée, Sophie, est aussi passionnée et ambitieuse que son père, le cadet, Stéphane, est plus idéaliste, tandis que la benjamine, Isabelle, reste indifférente aux affaires familiales.