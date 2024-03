Les péripéties d’un couple, Corinne Martin, géologue québécoise, et Charles Marlow, homme d’affaires de la côte Ouest canadienne, qui vivent un amour interdit et tumultueux au sein du monde de la haute finance et de l’exploitation minière. Ils devront faire de nombreux sacrifices et rencontreront plusieurs difficultés avant de réussir à mener à terme leur grande aventure. L'or, c'est aussi le combat d'une petite communauté contre une multinationale qui vit à l'heure de la mondialisation sauvage.