L'ombre de l'épervier

Dans les années 20 en Gaspésie, Pauline érige avec Noum un petit village qu'on nomme l'Anse-aux-Corbeaux. Le couple y règne en suzerain et ose tenir tête à l'empire Robin, la plus puissante firme marchande de la péninsule. S'inspirant du tempérament gaspésien, la série recrée par ces personnages démesurés et hauts en couleur une société marquée par l'ambition et la fantaisie. D'après l'oeuvre de Noël Audet.