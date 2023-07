Ulysse, après plusieurs années de guerre contre Troie, rentre enfin chez lui. Mais la mer sera contre lui; il affrontera mille dangers, perdra son équipage, sera pris en otage par une déesse, rencontrant mille créatures. Pénélope, son épouse, et son fils Télémaque, font patienter les prétendants du mieux qu'ils le peuvent, jusqu'au retour du mari et père. De retour sur sa terre natale, Ulysse ne sera pas au bout de ses peines... Adaptation de Dominic Champagne et Alexis Martin et mise en scène de Dominic Champagne.