En suivant Alex Roy, une jeune lobbyiste et mère de deux enfants, nous pénétrons l'univers du lobby et découvrons jusqu'où s'étendent l'influence et le pouvoir des lobbyistes sur les décisions politiques. Au fil des épisodes, Alex découvrira qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sans en payer le prix. Est-ce qu'en perdant tous ses idéaux, elle n'a pas aussi perdu tous ses rêves? Quel est le sens d'une vie entièrement envahie par le travail? Lobby suscite la réflexion sur les enjeux politiques, économiques et sociaux qui découlent des moyens utilisés par les lobbyistes pour parvenir à leurs fins. Cette télésérie met en scène, pour la première fois à la télévision, les coulisses de la politique et du pouvoir; on y verra ceux qui gouvernent, ceux qui manipulent, ceux qui profitent et ceux qu'on oublie.